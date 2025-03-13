Mabruk Petrol Sahası 10 Yıl Aradan Sonra Üretime Başladı

TRABLUS, 13 Mart (Xinhua) -- Libya'nın devlete ait petrol şirketi Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Mabruk petrol sahasının 10 yıl aradan sonra üretime yeniden başladığını açıkladı.

NOC'den çarşamba günü yapılan açıklamada, "Mabruk Petrol İşletmeleri Şirketi, 2015 yılından bu yana faaliyetlerine ara verilen Mabruk petrol sahasındaki üretime 9 Mart 2025 tarihinde resmen yeniden başladı" ifadelerine yer verildi.

NOC, sahanın şu anda günde 5.000 varil petrol ürettiğini ve temmuz ayında bu rakamın 25.000 varile ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Trablus'un yaklaşık 800 kilometre doğusunda bulunan Mabruk petrol sahası, 2015 yılında silahlı çatışmalar nedeniyle kapatılmadan önce günde 34.000 varil petrol üretiyordu.

Afrika'nın en büyük petrol üreticilerinden biri ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) bir üyesi olan Libya, 2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana süregelen iç çatışmalar ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle petrol üretiminde sık sık kesintiler yaşadı.

2010 yılında günde yaklaşık 1,8 milyon varil olan Libya'nın ortalama petrol üretimi, 2013 yılında yaklaşık 1,27 milyon varile geriledi.

Geçtiğimiz hafta NOC Başkan Vekili Mesud Süleyman, Libya'da petrol ve doğalgaz arama çalışmaları için 17 yıl aradan sonra ilk kez yeni bir kamu ihalesi açıldığını duyurmuştu.