Macar fiği ekti, tarlası Rönesans tablosuna döndü - Son Dakika
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Macar fiği ekti, tarlası Rönesans tablosuna döndü

Bolu'da bir üretici tarafından hayvanların beslenmesi için ekilen macar fiği, tarlayı adeta tabloya dönüştürdü. Mayıs ayında yağan yağmurların ardından yeşil tarlaların arasında açan mor çiçekler, eşsiz bir manzara oluşturdu. Macar fiği, çiftçiler tarafından tercih edilen ve yüksek besin ve protein değeri taşıyan bir hayvan yemi olarak kullanılıyor.

31.05.2024 00:33
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Macar fiği ekti, tarlası Rönesans tablosuna döndü

Hayvanlar için yüksek besin değeri taşıyan macar fiği, ortaya eşsiz bir manzara çıkardı

BOLU - Bolu'da ekim ayında, hayvanların beslenmesi için ekilen macar fiği, tarlayı adeta tabloya dönüştürdü. Yeşil tarlaların arasında açan mor çiçekler, eşsiz manzara ortaya çıkardı.

Mudurnu ilçesinde Sarıyar köyü yolunda Ekim ayında bir üretici tarlasına macar fiği ekti. Macar fiği ekilen tarlada mayıs ayında yağan yağmurların ardından ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yeşil tarlaların arasında açan mor çiçekler, eşsiz görüntüler sundu. Tarla vatandaşların fotoğraf karelerini süslüyor Tarlanın çok güzel bir manzaraya sahne olduğunu belirten Mehmet Çavuşoğlu, "Köyümüzün girişindeki bir tarla. Mevsim sonu yağmurlarından sonra burası harika çiçek açtı. Vatandaşlar buradan geçerken bunları başka çiçekler sanıyor. Bu çiçekler doğanın kendi çiçekleri. Görüntüsü çok güzel. Ekme değil kendiliğinden olmuş, belli" dedi.

Çiftçilik yapan üreticilerin tercih ettiği, besin ve protein değeri yüksek olan macar fiği, hayvan yemi olarak kullanılıyor.

Kaynak: İHA

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