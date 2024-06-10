Macar Öğrenciler Tekirdağ\'da Macar İkonları Sergisini Gezdi

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Macaristan'ın Keçkemet şehrinden Türkiye-Macaristan Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'a gelen Macar öğrenciler, Tekirdağ'da Macarlar için simge yapıları gezdi.

Konuk 20 öğrenci ve 3 rehber öğretmenden oluşan Macar kafilesi, Rakoczi Müzesi, Csaky Konağı, Rakoczi Çeşmesi gibi simge yerler ile Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde açılan "Hungar İkonlar" adlı sergiyi ziyaret etti.

Öğrencileri karşılayan Tekirdağ Kültür ve Turzim Müdürü Ahmet Hacıoğlu, sergi hakkında bilgi verdi.

Bu yıl düzenlenen tanıtım ve çeşitli etkinlikler sayesinde ziyaretçi sayısının arttığını aktaran Hacıoğlu, Tekirdağ'ın Macarlar için önemli bir şehir olduğunu anlattı.

Hacıoğlu, Macarların ve Türklerin eskiye dayanan köklü dostlukları bulunduğunu belirterek, "Şu ana kadar 4 etkinlik düzenledik. Daha düzenleyeceğimiz etkinlikler olacak. Burada bulunan sergide, Macar ünlülerin yadigarları ve onlardan ilham alan eserler bulunuyor." dedi.

Konuşmanın ardından sergiyi gezen öğrenciler, fotoğraf çektirdi.