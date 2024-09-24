Macaristan ve Çin'den Mali İşbirliği Mutabakatı

Güncel

BUDAPEŞTE, 24 Eylül (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2024 Budapeşte Renminbi İnisiyatifi Konferansı'nda bir konuşma yapan Bank of China Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Lin Jingzhen, 23 Eylül 2024.

Macaristan ve Çin, Pazartesi günü Budapeşte'de düzenlenen 2024 Budapeşte Renminbi İnisiyatifi Konferansı'nda mali işbirliğini güçlendirme ve yeşil finansmanı teşvik etme konusunda mutabık kaldı. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)