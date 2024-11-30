Macky Sall Meclise Girmeyecek

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Senegal'de 17 Kasım'daki genel seçimde meclise girmeye hak kazanan eski Cumhurbaşkanı Macky Sall, göreve başlamadan milletvekilliğinden istifa edecek.

"Takku Wallu (Volofçada 'yardım için birleşmek')" koalisyonuna liderlik eden ve koalisyondan seçilen 16 isimden biri olan eski Cumhurbaşkanı Sall, X hesabından açıklamalarda bulundu.

Sall, kendisine ve koalisyonuna oy verenlere teşekkür ederek, demokrasi ve birlikte yaşama değerlerine sahip çıkan Senegal halkını tebrik etti.

Bu değerler ışığında kendisinin de Takku Wallu'ya liderlik etmeyi kabul ettiğini vurgulayan Sall, meclise girmeyeceğini ve milletvekilliği görevinden istifa edeceğini duyurdu.

Sall'in yerine meclise, aday listesinde yer alan ancak seçilemeyen Abdou Mbow girecek.

Senegal'de yeni meclis görevine 2 Aralık'ta başlayacak.

Fas'tan yürütülen seçim kampanyası

İlk kez 2012'de başa gelen, 2019'da da ikinci dönemine seçilen eski Cumhurbaşkanı Sall, Mart 2024'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmamış ancak seçim tarihini birkaç kez değiştirmeye çalıştığı için ülke ciddi bir siyasi krize sürüklenmişti.

Cumhurbaşkanlığı seçimini muhalif PASTEF partili Bassirou Diomaye Faye'ın almasıyla Sall, Senegal'den ayrılarak Fas'a yerleştiğini duyurmuştu.

Sall, Takku Wallu koalisyonuna liderlik etmeyi kabul etse de seçim sürecini Fas'tan yürütmüştü. Sall'in seçilse dahi Senegal'e dönmeyeceği tahmin ediliyordu.

Senegal'de 17 Kasım'da yapılan genel seçimde, Cumhurbaşkanı Faye ve Başbakan Ousmane Sonko'nun partisi PASTEF meclisteki 165 koltuktan 130'unu almıştı.

PASTEF'in ardından Sall'in liderlik ettiği Takku Wallu da ikinci sırada yer alarak 16 milletvekili çıkarmıştı.