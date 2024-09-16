Macron, AB Komisyonu için Sejourne'yi Aday Gösterdi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifa eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi Thierry Breton'un görevine Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'yi aday gösterdiği bildirildi.

Ulusal basının Elysee'den yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlere göre, Macron, AB Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton'un istifa etmesinin ardından Dışişleri Bakanı Sejorune'yi ülkesinin yeni Komisyon üyesi olarak aday gösterdi.

Açıklamada, daha önce Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) liberal eğilimli siyasi grup Renew Europe başkanı olarak da görev yapan Sejourne'nin Komisyon üyeliği için gereken kriterleri karşıladığı belirtildi. Sejourne'nin "endüstriyel ve teknolojik egemenlik" ile "Avrupa rekabetçiliği" üzerine yoğunlaşan bir göreve talip olduğu ifade edildi.

Başbakan Michel Barnier'ye yakın kaynaklar ise AB Komisyonu üyeliğine Sejourne'nin aday gösterilmesine ilişkin kararın başbakan ve Macron tarafından uzlaşı içinde alındığını kaydetti.

Breton istifa etmişti

Thierry Breton, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yeni dönemde Fransa'dan kendisi yerine başka bir isim talep etmesinin ardından bu sabah istifa etmişti.

X sosyal medya hesabında istifa mektubunu paylaşan Breton, Macron'un temmuz ayında kendisini bir dönem daha Komisyon üyeliği yapmak üzere aday gösterdiğini ancak AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in "kişisel nedenlerle" Fransa'dan başka bir ismi önermesini istediğini belirtmişti.

Breton, "Komisyon üyeliği görevimi artık yerine getiremeyeceğim sonucuna vardım. Bu nedenle derhal AB Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Breton, AB Komisyonunda sanayi politikası, savunma yatırımları, iç pazar ve dijital platformlara ilişkin kurallar gibi önemli dosyaları yönetiyordu.

Von der Leyen'in ikinci döneminde Komisyon üyelikleri için hazırladığı listeyi bu hafta açıklaması bekleniyor.

AB Komisyonu'nda her ülkeden bir üye görev yapıyor.