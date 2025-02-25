Macron: Barış Ukrayna'nın Teslim Olması Değil - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Macron: Barış Ukrayna'nın Teslim Olması Değil

Macron, Ukrayna'da barışın sağlanmasının teslimiyet anlamına gelmeyeceğini vurguladı.

25.02.2025 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da muhtemel bir barışın "Ukrayna'nın teslim olması anlamına gelmediğini" söyledi.

Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Yaklaşık 5 yıl önce çıkan yangın sonrası restorasyon çalışmalarının tamamlandığı Notre Dame Katedrali'nin aralık ayında Paris'te yapılan açılışına Trump'ın da katılımından dolayı teşekkür eden Macron, ABD'ye bu ziyaretinde jeopolitik konuların öncelikli olduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı "direnişinin" herkes tarafından takdir topladığını belirten Macron, 3 yıldır devam eden savaşa ilişkin "Hiç kimse en güçlünün yasasının geçerli olduğu bir dünyada yaşamak istemez." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ukrayna için Trump'ın "barışı inşa isteğini" paylaştıklarını belirten Macron, ABD Başkanı ile görüşmelerinde de bu konuda "önemli ilerlemeler" kaydettiklerini belirtti.

Macron ayrıca, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek olmasından da memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ukrayna'da barışın "hayatları kurtarmak için bir zorunluluk" olduğunu kaydeden Macron "Barış Ukrayna'nın teslim olması anlamına gelmez ve ateşkes (güvenlik) garantileri olmadan sağlanamaz." dedi.

Avrupa'nın güvenliği ve savunması için "daha fazlasını yapmaya" hazır oldukları mesajını veren Macron, "Avrupa'nın (Ukrayna için) güvenlik garantilerinin parçası olması konusunda net bir mesaj taşıyorum." ifadesini kullandı.

Ayrıca Macron Ukrayna'da barışı tesis edecek "hızlı ancak kırılgan olmayan bir anlaşma" istediklerini vurguladı.

Güvenlik garantileri için ABD'nin desteğine ihtiyacımız var

2022 yılındaki saldırılarda çok sayıda sivilin öldüğü "Buça'daki savaş suçlarından sonra Putin ile iletişimi kestiğini" çünkü diyalog çağrılarına Putin'den olumlu cevap alamadıklarını ifade eden Macron, Trump'ın Putin ile temaslarda bulunmak için "iyi nedenleri" olduğunu söyledi.

Macron, "Tartışmak, müzakere etmek güzel şey ama kısa vadede güvenlik garantileri almaya çalışmalıyız. Bunun için Amerikan desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Ukrayna'ya barış gücü gönderme

Macron, Avrupalı devletler arasında fikir ayrılığının yaşandığına dair haberlerin basına yansıdığı Ukrayna'ya asker gönderme konusuna ilişkin ise "Ukrayna ve Rusya arasında müzakere edilmiş ve imzalanmış ve bizim de kolektif olarak garantörleri olduğumuz kalıcı ve sağlam bir barış bir kez sağlandıktan sonra İngiltere ve Fransa olarak 'biz hazırız' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Barışın tesisinden sonra bu ülkeye barış gücü gönderilmesinin Avrupalı devletler arasında hala müzakere edildiğini dile getiren Macron bu birliklerin sınıra ya da çatışmaların yaşandığı bölgelere konuşlanmayacağını ve "barışın garantörleri" misyonunu yükleneceğini belirtti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Emmanuel Macron, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron: Barış Ukrayna'nın Teslim Olması Değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:43 ’’Maymun’’ benzetmesi başını yaktı Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak ''Maymun'' benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:33 Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız
21:54 Derbide kazanan yok Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı Derbide kazanan yok! Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı
09:58 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak İşte Ankara’da konuşulan rakam Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam
09:54 Tuğçe Tayfur’dan Timur Turanbayburt uyarısı: Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri Tuğçe Tayfur'dan Timur Turanbayburt uyarısı: Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri
09:54 Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği şeffaf elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği şeffaf elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı
09:42 Erdoğan’dan dikkat çeken MKYK hamlesi Vekillere “gel gel“ yapmış Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere "gel gel" yapmış
09:38 Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar
09:24 Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor
09:07 Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 02:27:58. #1.13#
SON DAKİKA: Macron: Barış Ukrayna'nın Teslim Olması Değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.