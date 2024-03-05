Macron, Çekya'nın Ukrayna'ya cephane satın alma girişimini önemli buldu

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çekya'nın Ukrayna'ya dünyanın farklı ülkelerinden cephane satın alınması için başlattığı girişimin çok önemli olduğunu belirtti.

Çekya'ya günübirlik bir ziyarette bulunan Macron, Çek mevkidaşı Petr Pavel'le bir araya geldi.

İkili görüşme ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Macron, Çekya'nın Ukrayna'ya dünya genelinden yüz binlerce tank ve top mermisi alınması için başlattığı girişimin Fransız bakanlarca değerlendirildiğini aktardı.

Macron, "Çekya'nın başlattığı bu girişim çok kıymetli." dedi.

Ukrayna'ya yönelik desteğin görüşüldüğü toplantıda Macron, Rusya'nın savaşı kazanmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Macron, Ukrayna halkı ve ordusuna ne kadar sürerse sürsün desteğin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel de Ukrayna'ya yeni yardım yöntemlerinin bulunması gerektiğini, cephede değil ama Ukrayna içinde yardımda bulunacak bir ekibin olmasının değerlendirilebileceğini kaydetti.