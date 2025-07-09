Macron'dan Filistin'e Destek

Filistin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İngiltere'de parlamento üyelerine hitaben Filistin'i tanıma konusundaki kararlılığını vurguladığı konuşmasını memnuniyetle karşıladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un İngiltere'de parlamento üyelerine hitaben Fransa'nın Filistin- İsrail arasında barış sürecini canlandırma ve iki devletli çözümü hayata geçirmeye katkı sağlama politikalarının bir parçası olarak Filistin'i tanıma konusunda kararlı olduğunu yinelemesinden memnuniyet duydukları belirtildi.

Açıklamada, Filistin'i henüz tanımamış olan Avrupa ülkelerine çağrıda bulunarak, Fransa'nın tutumunu desteklemeleri ve Filistin meselesine adil bir çözüm bulmak için siyasi ve hukuki taahhütler çerçevesinde bağımsız Filistin'i tanımaları çağrısında bulundu.

Macron, İngiltere'ye yaptığı üç günlük devlet ziyaretinin ilk gününde Westminster Sarayı'nda parlamento üyelerine hitap etmişti.

Orta Doğu'da barışa giden yolda birlikte çalışacaklarını söyleyen Macron, "Açıkça belirtmek isterim ki bugün Gazze'de koşulsuz ateşkes çağrısı yapmak, Avrupa olarak bizim için çifte standart olmadığını dünyaya göstermek anlamına gelir. İnsan hayatına ve toprak bütünlüğüne bağlı olduğumuz için, ateşkes istiyoruz. Bugün, Filistin devletini tanımak ve bu siyasi ivmeyi başlatmak için birlikte çalışmak tek yoldur." değerlendirmelerde bulunmuştu.