Macron'dan Putin'e Sert Yanıt: Tarihi Hata Yapıyor - Son Dakika
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Macron'dan Putin'e Sert Yanıt: Tarihi Hata Yapıyor

Macron, Putin'in Napolyon'u hatırlatmasına yanıt vererek Rusya'yı emperyalist olmakla eleştirdi.

07.03.2025 14:20
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- Macron'dan Putin'in Napolyon cevabı: "Tarihi hata yapıyor"

BRÜKSEL - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Napolyon'un Moskova bozgununu hatırlatmasına cevap vererek, "Tarihi hata yapıyor. Napolyon fetihler yaptı ancak şu anda Avrupa'da gördüğüm tek emperyalist güç Rusya. O revizyonist bir emperyalist" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de düzenlenen olağanüstü Avrupa Birliği zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Macron, basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Napolyon zamanlarına geri dönmek isteyen ve bunun nasıl bittiğini unutan insanlar var" yönündeki ifadelerine cevap verdi. Macron, "Başkan Putin'i iyi tanıyorum. Eğer böyle tepki veriyorsa bunun nedeni söylediklerimin doğru olduğunu bilmesidir. Tarihi bir hata yapıyor. Napolyon fetihler yaptı ancak şu anda Avrupa'da gördüğüm tek emperyalist güç Rusya. O revizyonist bir emperyalist" şeklinde konuştu. Macron, Putin'in sözünü tutmayacağını bildiğini, çünkü 2014'te Kırım'ın işgalinin ardından Fransa, Almanya ve Ukrayna ile imzalanan Minsk anlaşmalarına saygı göstermeyerek aynısını yaptığını ifade etti. Putin'i kalıcı barış istememekle, yeni bir saldırı hazırlama imkanı sağlayacak ateşkes istemekle suçlayarak, "Muhtemelen oyununu ifşa etmemiz onu rahatsız etti" dedi. Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile koordinasyon halinde "zamanı geldiğinde" Putin ile görüşmeye bir kez daha hazır olduğunu söyledi. Macron, "Avrupalılar bir teslimiyet, hiçbir garanti olmadan aceleyle müzakere edilecek bir ateşkes istemiyor" ifadelerini kullandı.

Macron ayrıca, önümüzdeki salı günü Ukrayna'da barışı sağlamaya katkıda bulunmaya hazır ülkelerin genelkurmay başkanlarını bir araya getireceği toplantıya AB liderlerini de davet ettiğini vurguladı.

Putin'in açıklamaları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam Rusya'daki "Vatan Savunucuları Vakfı" çalışanlarıyla düzenlediği toplantıda, Macron'un önceki gün "Rusya'nın Fransa ve Avrupa için bir tehdit" olduğu ve herhangi bir barış anlaşmasının uygulanması için Ukrayna'ya Avrupalı askerlerin gönderilebileceğini yönündeki açıklamalarına cevap vermişti. Putin, eski Fransız İmparatoru Napolyon Bonapart'ın 1812'de Rusya'yı fethetme girişiminin başarısız olduğunu hatırlatarak, "Napolyon zamanlarına geri dönmek isteyen ve bunun nasıl bittiğini unutan insanlar var" ifadelerini kullanmıştı.

Napolyon'un Moskova seferi, Fransız tarafında yaklaşık yarım milyon kayıpla sonuçlanmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Macron'dan Putin'e Sert Yanıt: Tarihi Hata Yapıyor - Son Dakika

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