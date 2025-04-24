Macron\'dan Putin\'e Ukrayna resti: Yapmamız gereken tek bir şey var...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "barış istediğini" söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuda yalan söylemeyi bırakmasını istediğini ifade etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Madagaskar'ı ziyaret eden Macron, burada yaptığı açıklamada, Rusya- Ukrayna Savaşı ve ateşkes müzakerelerine değindi.

"BU BÜYÜK BİR JEST"

MACRON'DAN PUTIN'E: "ARTIK YALAN SÖYLEMEYİ BIRAKMALISIN"

Macron, Fransa'nın halkların egemenliği ve devletlerin toprak bütünlüğünden yana olduğunu savunarak, "Fransa için çifte standart yoktur. Bu tutum Ukrayna, Yakın Doğu, Orta Doğu ve Afrika kıtası için de geçerlidir." dedi. ABD'nin girişimiyle Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy 'nin birkaç hafta önce "koşulsuz ateşkesi kabul ettiğini" aktaran Macron, bunun büyük bir jest olduğunu söyledi. Macron, Putin'in ABD'li müzakerecilerle görüştüğünde "barış istediğini" söylediğini ancak aynı zamanda Ukrayna'yı bombalamayı sürdürdüğünü ifade etti.

Putin'in yalan söylediğini ima eden Macron, "Yapmamız gereken tek bir şey var, tek bir şey. Bunu iki gün önce gece geç saatlerde görüştüğüm (ABD) Başkan (Donald) Trump'a da tekrar söyledim: o tek şey, Başkan Putin'in artık yalan söylemeyi bırakmasıdır." ifadesini kullandı.

Macron, herkesin "Başkan Putin koşulsuz ateşkesi kabul edecek mi?" sorusuna yanıt beklediğini dile getirdi.

Ukrayna halkının, uluslararası arenada tanınan sınırlar içinde ve kendi topraklarında barış içinde yaşama hakkını savunmaya devam edeceklerini belirten Macron, bu savaşta saldırgan tarafın Rusya olduğunu savundu.