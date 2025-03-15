Macron'dan Rusya'ya Ateşkes Çağrısı

PARİS, 15 Mart (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirilen görüşmede dile getirilen 30 günlük ateşkes önerisini kabul etmesi için Rusya'ya çağrıda bulundu.

Macron cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ayrı ayrı görüştüğünü belirtti.

Macron ayrıca cumartesi günü "Ukrayna'ya verilen desteğin artırılması ve güçlü, kalıcı bir barışın sağlanması" için alınacak önlemlerin görüşüleceği bir video konferans düzenleneceğini duyurdu.

Ukrayna salı günü Cidde'de ABD heyetiyle yapılan görüşmenin ardından ABD'nin önerdiği "30 günlük acil geçici ateşkes" teklifini kabul etmişti. Avrupa'nın katılımı olmadan gerçekleşen görüşmede Ukrayna'ya güvenlik yardımlarına yeniden başlayacağı taahhüdünde bulunan ABD, Ukrayna'nın maden kaynaklarına erişim konusunda ön onay almış da oldu.