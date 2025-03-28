Macron'dan Ukrayna'ya Destek Planı

PARİS, 27 Mart (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin yardımlarının geleceği hakkında belirsizliği sürdürdüğü bir dönemde düzenlenen Paris zirvesinde Ukrayna'yı destek olarak yeni girişimler açıkladı.

Macron perşembe günü "Gönüllüler Koalisyonu" zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Ukrayna ordusunun gelecekteki yapısının şekillendirilmesine yardımcı olmak üzere Ukrayna'ya bir ekip gönderilmesini öngören Fransa- İngiltere ortak planını duyurdu. Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'le birlikte Ukrayna'nın uluslararası müttefik koalisyonunun koordinasyon çabalarına "ortaklaşa liderlik" edeceklerini söyledi.

Rusya ile olası bir barış anlaşması durumunda, Avrupa Birliği üyesi bazı ülkelerin Ukrayna'daki stratejik noktalara "güvence güçleri" konuşlandırabileceği fikrini gündeme getiren Macron, "Bu noktada henüz bir fikir birliği sağlanamadı" ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinden birliklerin konuşlandırılması halinde ABD desteğinin devam etmesinin öneminin altını çizen Macron, bununla birlikte ABD'nin müdahil olmadığı bir senaryoya da hazır olmaları gerektiğini söyledi.

Zirvenin ardından İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere Savunma Bakanı John Healey'in 11 Nisan'da Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun bir sonraki toplantısına başkanlık edeceğini ve söz konusu toplantıda Ukrayna'nın savunmasına destek olarak ek askeri yardımların koordinasyonun ele alınacağını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise perşembe günü yaptığı açıklamada Batılı barış güçlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması fikrine "kesinlikle karşı olduklarını" söyledi.

Böyle bir adımın Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabileceği uyarısında bulunan Zaharova, Londra ve Paris'in barışı koruma operasyonu kisvesi altında "Ukrayna'ya askeri müdahale" planları yaptığını öne sürdü.