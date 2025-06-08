Macron, Grönland'ı Ziyaret Edecek

PARİS, 8 Haziran (Xinhua) -- Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 Haziran'da Grönland'a resmi ziyaret düzenleyecek.

Fransız Le Monde gazetesinin cumartesi günkü cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre Macron, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen'in daveti üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın ilhak tehditlerinden bu yana Grönland'ı ziyaret eden ilk yabancı devlet başkanı olacak.

Elysee Sarayı'na göre üç lider Kuzey Atlantik ve Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki güvenlik meselesinin yanı sıra iklim değişikliği, enerji dönüşümü ve kritik madenlerin tedarikine ilişkin konular hakkında görüşmelerde bulunacak.

Haberin atfedildiği Elysee Sarayı'ndaki kaynağa göre ziyaret, "bu konularda Grönland ile işbirliğini güçlendirmeyi ve Avrupa'nın egemenliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı" amaçlıyor.

Trump, stratejik bir konuma ve zengin kaynaklara sahip olduğu için Danimarka'nın özerk bölgesi Grönland'ı ele geçirme arzusunu sık sık dile getiriyor.

1953 yılına kadar Danimarka kolonisi olan Grönland, aynı yıl Danimarka Krallığı'nın ayrılmaz bir parçası haline geldi. 1979 yılında kendi kendini yönetme hakkı tanınan Grönland, dışişleri ve savunma konularında hala Danimarka'ya bağlı.