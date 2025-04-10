Macron Haziran'da Filistin'i Tanıyabilir - Son Dakika
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Macron Haziran'da Filistin'i Tanıyabilir

Macron Haziran\'da Filistin\'i Tanıyabilir

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, haziranda Filistin devleti tanınabilir açıklamasında bulundu.

10.04.2025 18:13
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ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, haziran ayında Filistin devletini tanıyabileceklerini söyledi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron çarşamba günü yaptığı açıklamada Fransa'nın haziran ayında Filistin devletini tanıyabileceğini söyledi.

France 5 televizyon kanalına konuşan Macron, resmi açıklamanın haziran ayında New York'ta Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yürüteceği Filistin konulu uluslararası konferansta yapılabileceğini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, New York, Filistin, Güncel, Fransa, Dünya, Son Dakika

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