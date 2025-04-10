Macron Haziran\'da Filistin\'i Tanıyabilir

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, haziran ayında Filistin devletini tanıyabileceklerini söyledi.
ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron çarşamba günü yaptığı açıklamada Fransa'nın haziran ayında Filistin devletini tanıyabileceğini söyledi.
France 5 televizyon kanalına konuşan Macron, resmi açıklamanın haziran ayında New York'ta Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yürüteceği Filistin konulu uluslararası konferansta yapılabileceğini belirtti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)
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