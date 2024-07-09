Macron, İsrail Başbakanı'na İsrail Diaspora Bakanı'nın açıklamalarından rahatsızlığını iletti - Son Dakika
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Macron, İsrail Başbakanı'na İsrail Diaspora Bakanı'nın açıklamalarından rahatsızlığını iletti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli'nin Fransa'daki seçimlere ilişkin açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya iletti. Macron, Chikli'nin açıklamalarının kabul edilemez olduğunu ve Fransa'nın iç işlerine karışmak anlamına geldiğini belirtti. İsrailli yetkililer ise Chikli'nin demecinin diplomatik bir bomba olduğunu ve Paris ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere zarar verdiğini ifade etti. Chikli, aşırı sağcı lider Marine Le Pen'e desteğini açıklamış ve Le Pen'in Fransa'nın cumhurbaşkanı olmasının İsrail için iyi olacağını söylemişti.

09.07.2024 20:29
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli'nin Fransa'daki seçimlere ilişkin açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilettiği bildirildi.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Macron, Chikli'nin Fransa seçimlerine ilişkin açıklamalarının "kabul edilmez olduğunu" ve bunun Fransa'nın iç işlerine karışmak anlamına geldiğini dile getirdi.

Haaretz gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, Chikli'nin demeci hakkında "diplomatik bir bomba" yorumu yaparken, bir başka yetkilisi ise İsrailli Bakanın Paris ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere zarar verdiğini belirtti.

Fransa'da 7 Temmuz'da gerçekleştirilen seçimlerden bir gün önce İsrail basınına konuşan Chikli, aşırı sağcı lider Marine Le Pen'e desteğini açıklamıştı.

Chikli, Le Pen'in Fransa'nın cumhurbaşkanı olmasının İsrail için iyi olacağı yorumunda bulunmuştu.

İsrailli Bakan, dün İsrail ordu radyosuna verdiği röportajda ise Macron'a yüklenerek Fransa'daki seçimlerden bir gün önce yaptığı değerlendirmelerinin arkasında olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macron, İsrail Başbakanı'na İsrail Diaspora Bakanı'nın açıklamalarından rahatsızlığını iletti - Son Dakika

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