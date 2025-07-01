Macron, İsviçre Başkanı\'nı Ağırladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter'i Paris'te ağırladı.

Macron, X hesabından yaptığı açıklamada, Keller-Sutter'i başkent Paris'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Orta Doğu, Ukrayna, Avrupa'nın savunması, Fransa ile İsviçre arasındaki ikili ve sınır işbirliği konularında iki ülkenin ortak hareket ettiğini belirten Macron, aralarındaki bağları güçlendirmenin Avrupa kıtasını güçlendirmek anlamına geldiğini kaydetti.