Macron, Rusya ile gerilimi tırmandırmayı reddediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Macron, Rusya ile gerilimi tırmandırmayı reddediyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya askeri birlik gönderilmesine ilişkin açıklamalarının ardından, Rusya ile gerilimi tırmandırma anlayışı içinde olmayı reddettiklerini söyledi. Macron, Rus halkına karşı savaşta olmadıklarını ve gerilimi tırmandırmaktan kaçındıklarını belirtti. Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme ihtimaline ilişkin açıklamaları muhalefet tarafından eleştirilmişti.

05.03.2024 12:09  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tartışma yaratan Ukrayna'ya askeri birlik gönderilmesine ilişkin açıklamalarının ardından, Rusya ile gerilimi tırmandırma anlayışı içinde olmayı reddettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Macron, temaslarda bulunmak üzere gittiği Çekya'nın başkenti Prag'da ulusal gazete Pravo'ya konuştu.

Fransız siyasiler arasında tartışma yaratan "Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil" açıklamasına ilişkin ilk kez değerlendirmede bulunan Macron, "Rus halkına karşı savaşta değiliz ve gerilimi tırmandırma anlayışı içine girmeyi reddediyoruz." dedi.

Macron, bugüne kadar Rusya ile gerilimi tırmandırmaktan kaçınma konusunda "açık" olduğunu belirtti.

Macron'un, mevkidaşı Petr Pavel ile Çekya'nın öncülük ettiği Ukrayna'ya Avrupa dışı ülkelerden mühimmat alınmasına yönelik inisiyatife katılımı görüşmesi bekleniyor.

Daha önce, Ukrayna'ya dünya genelinden yüz binlerce tank ve topçu mühimmatı satın alınması için Çekya tarafından başlatılan inisiyatife katılacaklarını bildiren Macron, ne kadar finansal destek sağlayacaklarına ilişkin bilgi vermemişti.

Macron'un tepki çeken açıklamaları

Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Şubat'ta düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında konuşan Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." demişti.

Bu amaca ulaşmak için "her şeyin mümkün olduğu" mesajını veren Macron, Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğini belirtmişti.

Macron'un, Ukrayna'ya desteği yeni bir boyuta taşıyan bu sözleri, muhalefet cephesinden sert eleştiriler almış, solcu ve sağcı Fransız milletvekilleri Macron'u savaş çığırtkanlığı yapmakla suçlamıştı.

Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Ukrayna, Fransa, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron, Rusya ile gerilimi tırmandırmayı reddediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Trabzon'da yapılan tatbikat ile öğrenciler depreme karşı bilinçlendirildi
    13:15 Trabzon'da yapılan tatbikat ile öğrenciler depreme karşı bilinçlendirildi

    Trabzon'da, "Deprem Haftası" etkinlikleri kapsamında deprem tatbikatı yapıldı.

  • BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi
    13:14 BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kazancıyla 8.943,02 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,81 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,05 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,82 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,38 ile spor oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi. Yarı iletken çip ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketlerine olan ilginin devam ettiğini belirten analistler, buna karşın hafta içinde açıklanacak ABD istihdam verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını dile getirdi. Analistler, günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru, ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

  • Gümüşhane'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
    13:14 Gümüşhane'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

    Gümüşhane'de yapılan güvenlik bilgilendirme toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için alınan tedbirler ve terör örgütleriyle mücadele konuları ele alındı. Vali Alper Tanrısever, operasyonlar ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili bilgiler verirken, sahte alkol ve kaçak sigara operasyonlarıyla siber suçlarla mücadele konularında da bilgi paylaştı.

  • GADADİK ve İslahiye Dağcılık Kulübü Üyeleri Amanos Dağlarına Tırmandı
    13:13 GADADİK ve İslahiye Dağcılık Kulübü Üyeleri Amanos Dağlarına Tırmandı

    Gaziantep Dağcılık Spor Kulübü (GADADİK) ile İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Kanada ve Brezilyalı dağcılarla birlikte Amanos Dağlarına tırmandı. Kar kalınlığı 20 santimetreyi aşan Amanos Dağları zirvesinde kar yürüyüşü gerçekleştiren dağcılar, yaklaşık 12 kilometrelik karlı parkurda 6 saat boyunca yürüdü. Grup üyesi Hasan Şenocak, misafirlerle birlikte eşsiz manzaranın keyfini çıkardıklarını ve katılımcılara teşekkür etti.

  • Elazığspor, iç saha performansıyla dikkat çekiyor
    13:12 Elazığspor, iç saha performansıyla dikkat çekiyor

    Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta iç sahada gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Takım, evinde oynadığı son 8 maçı kazanarak zirve mücadelesini sürdürüyor.

  • Yahyalı'ya Yeni Tekstil Fabrikası Temel Atma Töreni
    13:12 Yahyalı'ya Yeni Tekstil Fabrikası Temel Atma Töreni

    Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı ilçesine yapılacak olan yeni tekstil fabrikasının temel atma töreninin 8 Mart 2024 Cuma günü saat 16.30'da gerçekleşeceğini duyurdu. Bu önemli adım, bölgeye 200 yeni iş imkanı sağlayacak ve bölgenin ekonomik kalkınmasına büyük katkıda bulunacak.

  • Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği üyelerinin ihracatı 422 milyon dolara ulaştı
    13:12 Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği üyelerinin ihracatı 422 milyon dolara ulaştı

    Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üye firmaların bu yılın ilk 2 ayında yaptığı ihracat 422 milyon 733 bin 182 dolara ulaştı. BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölgeden 1434 firmanın 140 ülkeye ihracat yaptığını belirtti. İklimlendirme sektörünün ihracatını 8,7 milyon dolardan 13 milyon dolara yükselttiğini belirten Çavuşoğlu, su ürünleri sektöründe de yurt dışı satışın 2,7 milyon dolardan 6,8 milyon dolara çıktığını vurguladı. İran'a yapılan ihracat yüzde 234,2 artış gösterdi.

  • Manisa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Manava Girdi: 2 Yaralı
    13:12 Manisa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Manava Girdi: 2 Yaralı

    Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak manava girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayın ardından manav sahibi, olayın şokunu hala atlatamadıklarını belirtti. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.


12:49 İsrail Saldırıları Sonucu Açlıkla Mücadele Eden 10 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi İsrail Saldırıları Sonucu Açlıkla Mücadele Eden 10 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi
12:01 Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok
11:59 Yeni müfredat ne zaman uygulanacak Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu
11:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı İşte Antalya anketinden çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç
09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
11:38 Müşerref Akay: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım Müşerref Akay: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım
11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:29 Aracında başından vurulmuş halde bulundu Aracında başından vurulmuş halde bulundu
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
11:04 9 kişinin canına mal olan arazi kavgasının dehşeti ambulans kamerasında 9 kişinin canına mal olan arazi kavgasının dehşeti ambulans kamerasında
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
10:32 AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 13:14:52. #1.11#
SON DAKİKA: Macron, Rusya ile gerilimi tırmandırmayı reddediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement