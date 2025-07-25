Macron'un Temsilcisi: Filistin Devleti 7 Ekim'i Engel Olabilirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail- Filistin konusundaki Özel Temsilcisi Ofer Bronchtein, bağımsız bir Filistin devleti olması halinde 7 Ekim'in yaşanmayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bronchtein, İsrail radyosuna verdiği röportajda Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası toplumun 40 yıldır İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü konuştuğunu dile getiren Bronchtein, Fransa'nın Filistin'i tanıma kararının "terörü cesaretlendirdiği" yönündeki suçlamalara tepki gösterdi.

Bronchtein, 7 Ekim'de Filistinli grupların saldırısının bağımsız bir Filistin devleti olmadan yaşandığına dikkati çekerek, "Belki de Filistin devleti olmadığı için 7 Ekim gerçekleşti. 7 Ekim'de Gazze'de Filistin egemenliği olsaydı, 7 Ekim olmazdı." ifadelerini kullandı.

Macron'dan "Filistin devletini tanıyacağız" açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) bu konuda resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti.

Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, " Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak, Fransa'nın Filistin devletini tanımasına karar verdim." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazdığı mektuba da yer verdiği paylaşımında Macron, bölgede şu an için aciliyet arz eden şeyin "Gazze'deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılması" olduğunu belirtmişti.

Fransa ve Suudi Arabistan, 28-30 Temmuz'da Filistin sorununun barışçıl ve iki devletli çözümünün ele alınacağı "Uluslararası Filistin Konferansı"na eş başkanlık edecek.