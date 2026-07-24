Macron, Yangınlar İçin AB Destek İstedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Macron, Yangınlar İçin AB Destek İstedi

24.07.2026 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yangınlarla mücadele için AB sivil koruma mekanizmasını devreye almayı talep etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkeyi etkisi altına alan yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği (AB) sivil koruma mekanizmasının devreye sokulmasını istedi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, özellikle ülkenin güneybatısındaki Gironde vilayetinde olmak üzere yangınlarla mücadelenin devam ettiğini bildirdi.

Yangın söndürme çalışmaları için seferber olan itfaiye ekiplerine ve görevlilere teşekkür eden Macron, son birkaç günde binlerce hektar alana yayılan yangınlar karşısında AB sivil koruma mekanizmasının devreye sokulmasını istediğini belirtti.

Bu kapsamda Macron, 2 Hırvatistan, 2 Portekiz yangın söndürme uçağı ile Çekya'dan ve Slovakya'dan gelecek iki helikopterin söndürme çalışmalarına destek vereceğini duyurdu.

Emmanuel Macron, gösterdikleri dayanışma için Avrupalı ortaklarına teşekkür etti.

Fransa'da bu sezon 50 bin hektardan fazla alan yandı, yangınlara müdahale sürüyor

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, basına yaptığı açıklamada, sene başından bu yana çıkan yangınlarda 50 bin hektar sınırının aşıldığını bildirdi.

Bu rakamın geçen yıl bu zamanlar kaydedilenden yaklaşık 3 kat daha fazla olduğunu ifade eden Nunez, ülkenin güneybatısında devam eden yangınlara ilişkin de bilgi verdi.

Gironde vilayetinin Saumos kentinde 3 gündür devam eden yangında 10 bin hektardan fazla alanın yandığını belirten Nunez, "sezonun en büyük yangınının" karadan erişimin zor olduğu bir alanda yayıldığını ve henüz kontrol altına alınamadığını bildirdi.

Nunez, yine ülkenin güneybatısındaki vilayetlerden Landes'taki Biscarrosse yakınlarındaki yangında 2 bin 500 hektarın alevlere teslim olduğunu, 23 bini Landes'ta, 20 bini Gironde'da olmak üzere toplamda 43 bin kişinin tahliye edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel, Fransa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron, Yangınlar İçin AB Destek İstedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran gözü kararttı: Trump’ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı
İran gözü kararttı: Trump’ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı
İsraillileri sınır dışı eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD’den gördüğü tepkiye yanıt verdi: Tehditler bizi caydıramaz İsraillileri sınır dışı eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'den gördüğü tepkiye yanıt verdi: Tehditler bizi caydıramaz
Kadın girişimciye korku dolu anlar: Saldırgan tutuklandı Kadın girişimciye korku dolu anlar: Saldırgan tutuklandı
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor Seyahat süresi 30 dakikaya inecek Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
Ardahan’ın yeni valisi Ömer Hilmi Yamlı göreve başladı Ardahan'ın yeni valisi Ömer Hilmi Yamlı göreve başladı

13:22
Ruşen Çakır’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı
Ruşen Çakır'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı
13:06
Yeni Parti’nin imzasını atan Özgür Özel’in ilk işi bu oldu
Yeni Parti'nin imzasını atan Özgür Özel'in ilk işi bu oldu
12:55
Oktay Saral’ın Yeni Parti’nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
12:35
Kim gitti, kim kaldı İşte CHP’den istifa edip Yeni Parti’ye katılan 91 milletvekilinin listesi
Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekilinin listesi
12:13
Yeni Parti’nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
11:47
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 13:37:16. #7.13#
SON DAKİKA: Macron, Yangınlar İçin AB Destek İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.