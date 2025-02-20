Madagaskar'da Şiddetli Yağışlar 11 Can Aldı

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Madagaskar'da geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 11 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Risk ve Afet Yönetim Bürosundan (BNGRC) yapılan açıklamada, geçen haftadan bu yana 5 bölgeyi etkileyen yağışların özellikle başkent Antananarivo ve çevresinde büyük hasara yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle başkent ve çevresinde 7, ülkenin güneydoğusunda ise 4 kişinin öldüğü kaydedildi.

Yağışlardan 16 binden fazla kişinin olumsuz etkilendiği ifade edilen açıklamada, 4 bin 260 hanenin zarar gördüğü ve 9 binden fazla kişinin geçici barınma merkezlerine yerleştirildiği bildirildi.

Bu arada, yağışlardan etkilenen bölgelerde eğitime ara verildi.