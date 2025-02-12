Maden İşçileri Satışa İtiraz Ediyor

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HABER: Kadir DEVİR - KAMERA: Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın varlık satışına karşı çıkan maden işçilerinin Beypazarı'ndan yeniden başlattıkları yürüyüşün üçüncü günü sona erdi. İşçiler yarın saat 12.00'de Anıtpark'tan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na yürüyerek varlık satışının iptalini talep edecek. İşçilere destek açıklaması yapan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Bu ülkenin malını sattırmamaya ant içenler, bu madeni sattırmayacağız" dedi.

"Varlık Satışına Hayır" dövizleri ve "Ankara Ankara duy sesimizi bu gelen işçinin ayak sesleri" sloganı atarak Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın varlık satışının iptalini talep eden maden işçilerinin Nallıhan'dan başlattıkları yürüyüşün üçüncü günü sona erdi. Sabah saatlerinde başlayan yürüyüş, Sincan'da son buldu. Madenciler yarın Anıtpark'tan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na yürüyerek, başkanlık önünde taleplerini dile getirecekler.

İşçilerin yaptığı yürüyüşe destek veren CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, maden satışının iptalinin sağlanması için mücadele edeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Mart ayında size burayı sattırmayacağız demiştik. Altın yumurtlayan bir tavuktur Çayırhan. Biz vatanseverler, biz işçiler, biz emekçiler, biz madenciler, biz sendikacılar, biz siyasetçiler bu ülkenin malını sattırmamaya ant içenler, bu madeni sattırmayacacağız. Burayı satmak demek, işsizlik, yoksulluk, güvencesiz çalışmak, düşük ücret demektir. Binlerce işçi burada çalışıyor. On binlerce aile buradan geçiniyor. Buranın karı azsa sendikalar, siyasal partiler, ünversiteler burada gelin hep birlikte burayı karlı bir hale getirelim.

"Bu işin sadece sağcısı solcusu, partisi, ideolojisi yok"

Burası zarar etmiyorsa bu haliyle bile devlete zarar vermiyorsa enerji stratejik bir üründür, az kar ediyor diye siz burayı çok kar edecek birine satamazsınız. Zaten Türkiye'de enerjinin yüzde 83'ü özel şirketlerin elinde, kala kala yüzde 17'si kalmış devlete. Bunu satmayın, bunu satamazsınız, bunu sattırmayacağız. Bu işin sağcısı solcusu, partisi, ideolojisi, görüşü yok. 600 milletvekilinin tümüne sesleneceğim, satmayın bunu diyeceğim, satmayın. Satmayın, maden enerji vatandır, vatan satılmaz. Nasıl biz bu ihaleyi Mart ayına ertelettiysek Allah'ın izniyle bu ihalenin iptalini de sağlayacağız. Bu ülkede, 81 ilimizde tüm ilçelerimizde işçiler başta olmak üzere herkese 4 Mart gününe kadar bu işe dikkat kesilmeye davet ediyorum. Bu vatanı bu vatanın parçasını sattırmayacağımıza buradan ant içiyorum."

TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, 105 gündür yürüttükleri direnişe ve yarın yapılacak olan yürüyüşe dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Hem Çayırhan Termik Santrali hem de madenlerin varlık satışına karşı 105 gündür mücadele ediyoruz. Diyaloglarımızı açık tuttuk. Bugüne kadar bize müspet bir dönüş olmadı. Yarın Anıt Park'ta saat 12.00'de toplanarak Özelleştirme İdaresine hep beraber gidiyoruz, ailelerimizle birlikte yarın hepimiz oradayız. Saat 12.00'de yürüyüşümüz başlayacak ve Özelleştirme İdaresinin önünde buraların özelleştirilmemesiyle ilgili açıklamalarımızı yapacağız. Tabii bu özelleştirme bitmedikten sonra bu illet başımızdan kalkmadıktan sonra biz mücadelemize devam edeceğiz."

"Zarar değil, kardan eksilme var"

Maden İş Genel Başkanı Nurettin Akçul, madenin zarar ettiği iddialarının doğru olmadığının altını çizerek, şunları söyledi:

"Çayırhan çok stratejik bir bölge. Türkiye'nin ilk mekanize yeraltı üretimi Çayırhan'da başladı ve şu anda Türkiye'ye örnek olacak bir okul halinde. Zarar ettiği söyleniyor, inanmayın. Rakamlar bizde ticari sır niteliği taşıdığı için bu rakamları veremiyorum. Ama bireysel olarak sorduğunuzda ben bu rakamları elinize veririm, hem de çok kar eden bir işletme. Santral tarafı da çok kar eden bir işletme. Ama sadece 2 yıldır revizyonu alındığından dolayı eksik ünite çalışılması devam etti. O yüzden zarar değil, kardan eksilme var."