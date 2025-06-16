Maden İşçileri Zam Teklifini Reddediyor

(ZONGULDAK) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, hükümetin kamu işçilerine sunduğu zam teklifini görüşmek üzere olağanüstü toplandı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, teklifin kabul edilemez olduğunu belirterek, TÜRK-İŞ öncülüğünde eylem sürecine girildiğini açıkladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, hükümetin TÜHİS aracılığıyla kamu işçilerine sunduğu birinci 6 ay için yüzde 16, birinci yılın ikinci 6 ayında yüzde 8, ikinci yılın birinci 6 ayında yüzde 7, ikinci yılın ikinci 6 ayında ise yüzde 5 zam teklifini değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil başkanlığındaki toplantıya, genel merkez yöneticileriyle birlikte Karadon, Kozlu, Armutçuk, Üzülmez, Amasra, Merkez Servisleri ve MTA şube başkanları ile yöneticileri katıldı.

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan GMİS Genel Başkanı Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik ve Arama Kurumu (MTA) işçilerinin de dahil olduğu yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren teklifin kabul edilemez olduğunu söyledi. Yeşil, "Bizler yerin 500 metre altında kömür çıkaran, ülke ekonomisine katkı sağlamak için mücadele eden işçileriz. Her gün ölümle burun burunayız. Hükümetin sunduğu teklifin hiçbir şekilde kabul edilebilir bir yanı yok" ifadelerini kullandı.

"Sözleşme süreci grev aşamasında"

31'inci Dönem TTK ve 21'inci Dönem MTA toplu iş sözleşmesi sürecinde yasal olarak grev aşamasına gelindiğini ifade eden Yeşil, arabuluculuk süreçlerinin tamamlandığını belirterek, "Arife günü itibarıyla MTA'daki sözleşme 2 aylık grev sürecine girdi. TTK'da ise 11 Haziran'da arabuluculuk süreci sona erdi ve grev kararı asıldı. Bu süreçler yasal çerçevede ilerliyor" dedi.

"Teklif revize edilmezse eylemler sürecek"

TÜRK-İŞ önderliğinde eylem sürecine girdiklerini belirten Yeşil, şunları kaydetti:

"Yarın saat 12.00'de TÜRK-İŞ'te kamu koordinasyon kurulu olarak toplanacağız. Ardından saat 13.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na giderek taleplerimizi ileteceğiz. Çarşamba günü ise tüm sendika başkanları, temsilciler ve delegelerle birlikte saat 11.00'de Ankara Anıtpark'ta toplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürüyeceğiz."

Yeşil, bu eylemlerin problemler çözülene kadar süreceğini, kamu işçisinin hak ettiği ücreti alana dek mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.