Madencilerin Kar Sürprizi

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Yerin altından çıkan madencilere yer yüzünde kar sürprizi

Karı görünce sevinç yaşayan madenciler çıkardıkları ses ve sergiledikleri hareketlerle neşelerini gösterdi.

BARTIN - Bartın'da yerin yüzlerce metre altında altında çalışan maden işçileri, mesai bitiminde çıktıkları yer yüzünde kar yağışını görünce çocuklar gibi sevindi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocaklarında çalışan madenciler 8 saatlik mesainin ardından kuyu başı olarak bilinen kısımdan yer yüzüne ilk adımlarını attılar. Bu seferki mesai bitiminde kar sürprizi ile karşılaşan madencilerin yüzü gülerken, neşeli hareketleri dikkat çekti. Kendi cep telefonları ile o anları kaydeden madenciler, bellerinde maske, ellerinde kazma kürek, kafalarında baret, boyunlarında fener ve yüzlerinde kömür karası ile kömür ocağından çıkan madenciler koşarak, soyunma odalarına gittiler.

Bir madenci arkadaşlarının kaydettiği o anlarda madenciler, çıkardıkları ses ve hareketlerle hem bir mesaiyi sağ salim bitirmenin hem de kar yağışının sevincini yaşadı.