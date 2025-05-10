Madrid'de Sanchez'in İstifası için Gösteri

İspanya'da sağ ve aşırı sağın çağrılarıyla başkent Madrid'de meydanlara inen binlerce kişi, Başbakan Pedro Sanchez'in istifa etmesi talebiyle gösteri yaptı.

Sağ ve aşırı sağdan 129 sivil toplum örgütünün çağrısıyla Madrid'deki Colon Meydanı'nda yapılan gösteriye, ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) ve ülkede üçüncü büyük siyasi parti konumundaki aşırı sağcı Vox da destek verdi.

"İspanya'nın Onuru İçin" başlığı altında toplanarak, İspanyol bayrakları taşıyan binlerce kişi, "Sanchez istifa" sloganları atıp, erken seçime gidilmesini istedi.

Gösteriye katılan PP Meclis Sözcüsü Miguel Tellado, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başarısız bir yasama dönemindeyiz. Sadece Başbakan Sanchez'in iktidar arzusuna yanıt veren, meclis çoğunluğu olmayan ve yanlış yönlendirilen bir yasama dönemi... İspanya'da yönetmeyen bir azınlık koalisyon hükümeti, yasama yapmayan bir kongre ve ülkede ne yapılacağına karar veren bağımsızlık yanlısı azınlıklar ve aşırılıkçı azınlıklar var. Sanchez istifa edip hemen erken seçim ilan etmeli." dedi.

Öte yandan, gösteriye karşı açıklama yapan Dijital Dönüşüm ve Kamu Hizmeti Bakanı Oscar Lopez ise sol partilerin ve sivil toplum örgütlerinin girişimiyle yarın da kendilerinin meydanlara ineceğini hatırlatarak, "Bugün ülkenin ilerlemesine karşı çıkanlar gösteri yapıyor, yarın ise geleceğe inananlar ve bunu korumak isteyenler gösteri yapacak. Bugün sokağa çıkanlar, işçi reformuna, emekli ve asgari maaş artışlarına karşı olanlardır." ifadelerini kullandı.