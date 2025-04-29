Maduro: ABD'ye Bağımlılığımız Sona Erdi - Son Dakika
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Maduro: ABD'ye Bağımlılığımız Sona Erdi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesinin ABD'ye ekonomik bağımlılığını kırdığını açıkladı.

29.04.2025 23:33
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin artık ABD'ye ekonomik olarak bağımlı olmadığını ifade etti.

Ülkesinde özel bir televizyon kanalına konuşan Maduro, isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarını eleştirdi.

Maduro, "İmparatorluk (ABD), neoliberal tahakkümden korumacılık yoluyla mutlak hegemonya kurma aşamasına geçmeye çalışıyor. Tüm bunlar, Venezuela'nın kendi ekonomik projesine yönelmesi sürecinde yaşandı. ABD'ye olan bağımlılığımızı artık kırdık. Önemli olan, Venezuela'nın Çin gibi büyük dostlara sahip olmasıdır." diye konuştu.

Çin ile ikili ilişkilere de değinen Maduro, çok kutuplu bir dünyanın yükselişte olduğunu belirterek "Büyük güçlerin küresel işbirliği ve ortak kalkınma arayışında olduğu bir dünya doğuyor. Çin'in Latin Amerika, Karayipler ve Afrika'daki altyapı yatırımları bunu açıkça gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Maduro, 21. yüzyılda hegemonyacılığa, sömürgeciliğe, emperyalizme ve halklara yönelik tehditlere yer olmadığını vurgulayarak, tüm halkların özgür ve bağımsız olma hakkına sahip olduğunu belirtti.

Öte yandan, ABD'nin Arizona eyaletinde yaşanan bir olaya da değinen Maduro, Venezuelalı göçmen bir ailenin sınır dışı edilmesini sert bir dille eleştirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Sadece Venezuelalı olduğu için bir annenin 2 yaşındaki çocuğu elinden alınıyor. Hiçbir kanıt olmadan göçmenleri çete üyesi ilan etmek uluslararası hukuka göre bir suçtur." değerlendirmesinde bulundu.

Arizona'da Venezuelalı bir göçmen aile, küçük bir trafik ihlali sonrası gözaltına alınmıştı. Anne ve iki çocuğu hızlıca Meksika'ya sınır dışı edilirken, 2 yaşındaki kızları ABD'de kalarak ailesinden ayrılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Maduro: ABD'ye Bağımlılığımız Sona Erdi - Son Dakika

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