Magdeburg'daki Saldırı İçin Soruşturma Talebi

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Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarında 5 kişinin öldüğü saldırının sorumlusu Taleb al-Abdulmohsen hakkında, olaydan bir yıl önce Saksonya-Anhalt eyaleti polisine ihbarda bulunan James Gavitt, saldırganın risk teşkil eden tehditkar söylemlerine rağmen harekete geçmeyen Alman makamları hakkında soruşturma yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarında 20 Aralık'ta meydana gelen saldırıda aralarında 9 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi de yaralandı.

Yaklaşık 20 yıldır Almanya'da yaşadığı tespit edilen 50 yaşındaki Suudi Arabistanlı Taleb al-Abdulmohsen aracını kasıtlı olarak kalabalığın üzerine sürdü.

Olay yerinde gözaltına alınan ve tutuklanan Abdulmohsen'in sosyal medyada tehditkar paylaşımları ile hakkında birden çok kez yapılan ihbarların emniyet güçleri tarafından dikkate alınmaması tepki çekti.

Abdulmohsen'i tehditkar sosyal medya paylaşımları sebebiyle saldırının gerçekleştiği kentin bağlı olduğu Saksonya-Anhalt eyaletinin emniyet güçlerine daha önce ihbar edenlerden biri olan ABD vatandaşı James Gavitt, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Onda doğru olmayan bir şeyler vardı"

Abdulmohsen'i Suudi Arabistan'dan kaçmak isteyen kadınlara yardım etmesi sayesinde sosyal medya üzerinden tanıdığını ifade eden Gavitt, saldırganla birçok kez X üzerinden yazıştığını anlattı.

Gavitt bir süre sonra Abdulmohsen'in paylaşımları sebebiyle ona şüpheyle yaklaşmaya başladığını belirterek, "İşin içine daha fazla girdikçe, onu X mesajlarımda giderek daha fazla buldum ve bana şu ya da bu konuda tavsiyelerde bulundu. Biraz şüpheyle de olsa onunla iletişim kuruyordum." ifadesini kullandı.

Bir konu hakkında fikir ayrılığı yaşadıktan sonra Abdulmohsen'e "kendisine mesaj atmamasını söylediğini" aktaran Gavitt, bunun üzerine saldırgan tarafından engellendiğini kaydetti.

Gavitt, "Birçok Suudi kadın ona güvenmesine rağmen genel olarak onda 'ters' bir şeyler olduğunu biliyordum. 'Kontrol manyağı' bir yapısı vardı ve Suudi rejimine muhalif çevrim içi aktivizm söz konusu olduğunda her zaman koordinasyonu sağlamaya ve kararları o vermeye çalışıyordu." görüşünü paylaştı.

Abdulmohsen'in "muhbir" olabileceğine ilişkin şüphelerini de paylaşan Gavitt, "Muhalefeti ve ülkeden kaçan Suudi kadınları yönlendirmek ve kontrol etmek için bir şekilde Suudi rejimiyle birlikte çalışıyor olabileceği fikrini bile düşündüm. Kesin olarak bildiğim tek şey onda doğru olmayan bir şeyler olduğuydu. Kadınlara onun yanında dikkatli olmalarını tavsiye ettim." dedi.

Saldırının gerçekleştiği eyalet polisine ihbarda bulundu

Gavitt, 30 Kasım 2023'te isimsiz bir Suudi vatandaşının kendisiyle irtibata geçerek Abdulmohsen'in sosyal medyada paylaştığı bazı tehditkar ve şiddet içerikli paylaşımlar hakkında kendisiyle irtibata geçtiğini kaydederek, bunun üzerine Almanya'da yaşayan aktivist arkadaşı Rana Ahmad'a ulaştığını belirtti.

Ahmad'ın, Abdulmohsen hakkında Köln polisine ihbarda bulunduğunu ifade eden Gavitt, "Rana'dan tehdit içeren paylaşımları Alman polisine göstermesini istedim ve 2 Aralık 2023'te Almanya'nın Köln kentindeki yerel polisi aradı. Rana'nın evine gelen polis, Suudi bir vatandaş tarafından çevrilerek bana gönderilen tweetlerin fotoğraflarını çekti." şeklinde konuştu.

Kendisinin de 3 Aralık 2023'te, saldırının yaşandığı kentin bağlı olduğu eyaletin emniyet güçlerine internet üzerinden ulaştığını söyleyen Gavitt, tüm bunlara rağmen polislerden herhangi bir dönüş alamadıklarını aktardı.

Gavitt'in Saksonya-Anhalt eyaletinin emniyet güçlerine yaptığı ihbarda Abdulmohsen'in yaşadığı yer hakkında bilgi verdiği ve tehditkar paylaşımları hakkında uyardığı görülüyor.

Şikayet dilekçesinde saldırganın "Almanya'nın Suudi muhalefetine karşı yaptıklarından dolayı rastgele 20 Almanı öldürsem beni suçlar mısınız?" ve "Almanya'da büyük bir şey olacak. Benim tavsiyem: Almanya'dan sığınma talep etmeyin." ifadelerinin yer aldığı paylaşımlarına yer veren Gavitt, saldırganın Suudi Arabistanlı kadınların kaçmasına yardım etme "motivasyonu" hakkında endişelerini de paylaştı.

"Almanya'nın başarısızlığına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütülmeli"

Gavitt tüm bu ihbarlara rağmen Alman makamlarının harekete geçmemesini eleştirerek, "Avrupa kendi içindeki tehditlerle başa çıkma konusunda çok korkak davranıyor." değerlendirmesinde bulundu.

1951 Mülteci Sözleşmesinin, "ülkenin güvenliği için bir tehlike olarak görülmesi için makul gerekçeler bulunan herkesin sınır dışı edilmesine" izin verdiğini anımsatan Gavitt, "Taleb bu standardı karşıladı ve artık tüm dünya bunu biliyor ama harekete geçmek için çok geç. Almanya'nın bu saldırıyı önlemedeki başarısızlığına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütülmeli." diye konuştu.