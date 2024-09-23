Magnum İstanbul Sergisi Uzatıldı - Son Dakika
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Magnum İstanbul Sergisi Uzatıldı

Magnum Photos'un 77. yılına özel sergi, 30 Ekim'e kadar Bulgur Palas'ta devam ediyor.

23.09.2024 15:17
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Fotoğraf ajansı Magnum Photos ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Magnum'un 77. yılına özel hazırladığı Bulgur Palas'ta sanatseverleri ağırlayan "Magnum İstanbul'da" sergisi 30 Ekim'e kadar uzatıldı.

Magnum'dan yapılan açıklamaya göre, sergide 200'den fazla fotoğrafa yer verildi.

Dünyadaki toplumsal değişimlerin görsel hafızasını fotoğraflar aracılığıyla İstanbul'a taşımayı hedefleyen sergide, 2017'de ajansa katılan, ödüllü Türk fotoğrafçı Emin Özmen'in 30 fotoğrafının görülebildiği özel bir bölüm de yer alıyor.

Sergide Jonas Bendiksen, Henri Cartier-Bresson, Cornell ve Robert Capa, Ara Güler, David Seymour, Olivia Arthur, Raymond Depardon, Bieke Depoorter, Elliott Erwitt, Stuart Franklin, Leonard Freed, Eve Arnold, Paul Fusco, Cristina Garcia Rodero, Burt Glinn, Jim Goldberg, Marilyn Silverstone, Sergio Larrain, Susan Meiselas, Wayne Miller, Marc Riboud, Alessandra Sanguinetti, Chris Steele-Perkins, Dennis Stock ve Alex Webb'in de aralarında bulunduğu 70 fotoğraf sanatçısının çalışmaları görülebilecek.

Sergi, pazartesi günleri hariç her gün 10.00-19.00'da ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Magnum İstanbul Sergisi Uzatıldı - Son Dakika

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