Maha Kumbh Mela'ya 350 Milyon Katıldı

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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 13 Ocak'ta başlayan Maha Kumbh Mela festivalinde katılımcı sayısı 350 milyonu aştı.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, festivale katılım sayısı hakkında veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 13 Ocak'ta başlayan "dünyanın en büyük dini festivali" olarak kabul edilen Maha Kumbh Mela'ya bu tarihten beri 350 milyondan fazla kişinin katıldığı aktarıldı.

Uttar Pradeş'te düzenlenen ve 26 Şubat'ta sona erecek festivale gün içerisinde katılımın 6,2 milyonu bulduğu kaydedilen açıklamada, toplam katılımın ise 500 milyonu aşmasının beklendiği vurgulandı.

Festivale katılanlar arasında Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath gibi siyasetçiler de bulunuyor.

Festivalde çıkan izdihamda 30 kişi ölmüştü

Uttar Pradeş Başbakanı Adityanath, Triveni Sangam Nehri'ne yıkanarak günahlarından arınmak amacıyla giden bazı kişilerin bariyerlerin üzerinden atlaması nedeniyle 29 Ocak'ta izdiham çıktığını bildirmişti.

Festivalde meydana gelen izdihamda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 60 kişi yaralanmıştı.

Dünyanın en büyük dini festivali

Hindular, kutlamalar sırasında Ganj Nehri'nde yıkanmanın günahlardan arınmalarına ve ölüm ile yeniden doğuş döngüsünden kurtulmalarına yardımcı olacağına inanıyor.

Maha Kumbh Mela, "dünyanın en büyük dini festivali" kabul ediliyor. Allahabad kentinde, 2001'de Ganj Nehri'ne girmek için aynı gün bir araya gelen 60 milyon kişi, dünya rekoru kırmıştı.

Ayrıca milyonlarca Hindu, Kovid-19 salgınına rağmen 2021 yılında Triveni Sangam Nehri'ne girerek yıkanmıştı.