Mahkeme Başkanı ve avukat arasında gerginlik yaşandı - Son Dakika
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Mahkeme Başkanı ve avukat arasında gerginlik yaşandı

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili açılan davanın duruşmasında Mahkeme Başkanı ile avukatlar arasında gerginlik yaşandı. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, duruşmanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini belirterek, Mahkeme Başkanı'nın bağırmadan da duruşmayı yönetebileceğini ifade etti.

02.07.2024 15:18
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HABER: OGÜN AKKAYA GÖRÜNTÜ: ÜNAL AYDIN

(ANKARA)- Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili açılan davanın bugünkü duruşmasında yaşanan gerginlik sonrası Mahkeme Başkanı tarafından salondan çıkarılan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Ben savunma ve müşteki avukatlarının birbiriyle söz düellosuna girmişken, Mahkeme Başkanı sadece müşteki avukatlarından birini atmak isteyince bunun bir yanlış olduğunu ifade ettim. Ben sıkı yönetim mahkemeleri gördüm. Üzerinde askeri üniforma olanlar hiçbir zaman bu şekilde davranmadı. Mahkeme Başkanı illa da bağırır, çağırır diye bir şey yok. Bağırmadan da duruşmayı sağlıklı bir şekilde yönetebilir" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili açılan davanın ikinci duruşması Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam ediyor. Tutuklu sanık avukat Serdar Öktem'in savunmasının alındığı esnada salonda çıkan tartışmada, Mahkeme Başkanı sessiz olunması gerektiğini yoksa avukatları salondan dışarı çıkaracağını söyledi. Ökten'e müşteki avukatlarından birinin sorusuna sanık avukatlarının itiraz etmesi üzerine başlayan atışma gerginliğe dönüştü.

Müşteki avukatlarından olduğu tarafta oturan bir avukat, Mahkeme Başkanı'na "Atarsın" diye demesi üzerine gerginlik büyüdü. Mahkeme Başkanı, "Atın o avukatı dışarı" diye bağırdı. Avukatın dışarı çıkarılmaması üzerine salonda bulunan polislere bağıran Mahkeme Başkanı, "Niye yerine getirmiyorsunuz, neyden korkuyorsunuz? Devletin gücünü göstermekten, yasayı uygulamaktan bu kadar aciz misiniz" dedi.

Avukatın dışarı çıkarılmak istenmesine tepki gösteren Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır 'atarsın' diye seslenenin avukat değil kendisi olduğunu söyledi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, hem avukatın hem de Çayır'ın salondan çıkarılmasını istedi. İki isim de salondan çıkarıldı.

"Mahkeme başkanı bağırır diye bir şey yok"

Mahkeme salonunda yaşanan gerginlik ve sonrasında salondan çıkarılmasıyla ilgili ANKA Haber Ajansına değerlendirmelerde bulunan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, şunları kaydetti:

"Duruşmanın sağlık bir şekilde ilerlemesi için kimsenin bağırma hakkı yok. Olup biteni milletin ve kamuoyunun bilmesi gerekir. Ben savunma ve müşteki avukatlarının birbiriyle söz düellosuna girmişken, Mahkeme Başkanı sadece müşteki avukatlarından birini atmak isteyince bunun bir yanlış olduğunu ifade ettim. Mahkeme Başkanı 'atacağım salondan' deyince, 'atma hakkınız var' dedim. Bu söz üzerine arka tarafta bir ilgisi olmayan avukatı atmaya çalıştılar. 'O değil, ben söyledim' dedim. Atmaya hakkı olduğunu söyledim sadece. Kamuoyu bilsin, ben sıkı yönetim mahkemeleri gördüm. Üzerinde askeri üniforma olanlar bir hiçbir zaman bu şekilde davranmadı. Mahkeme Başkanı illa da bağırır, çağırır diye bir şey yok. Bağırmadan da duruşmayı sağlıklı bir şekilde yönetebilir. Müşteki tarafın acısı var. Annesi, babası, kardeşleri burada. Adalet arayan insanlara, şu soruyu sorabilirsin, şu soruyu soramazsın' diyemesin. Sinan Ateş davası bir simgedir."

Kaynak: ANKA

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