Mahruki'ye Hapis Ceza, Hukuki Mücadele Sürüyor - Son Dakika
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Mahruki'ye Hapis Ceza, Hukuki Mücadele Sürüyor

Nasuh Mahruki, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

21.02.2025 17:20
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Haber: Edda SÖNMEZ - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla yargılandığı davada, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Mahruki, "Türk milleti ile aramdaki özel bağı herkes biliyor. Ben yalan söylemem, aldatmam, kandırmam, doğru olmayan bir şeyi paylaşmam, yaymam. O yüzden sonuna kadar hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "yargı organlarını alenen aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Mahruki, 20 Kasım 2024'te tutuklanmıştı. Mahruki daha sonra tahliye edilmişti. 15. Asliye Ceza Mahkemesi Mahruki'ye 11 ay 20 gün hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

"Ben açıkcası beraat bekliyordum"

Karar duruşması sonrası açıklama yapan Mahruki, şunları söyledi:

"İddianame açıklanmıştı biliyorsunuz ikinci duruşmada, üçüncü duruşmada da savunmamızı yaptık. Ben açıkcası beraat bekliyordum. Söylediğim şeylerin hiç biri yanıltıcı bilgi değil. Ben açıkçası karar bekliyordum çünkü söylediğim şeylerin hiçbiri yanıltıcı bilgi değil. Daha önce defalarca konuşulmuş, birçok insanın defalarca dile getirdiği, endişe ettiği konular. Şimdi gerekçeli kararı bekliyoruz. Gerekçeli karar çıktıktan sonra biz de ne yapacağımıza karar vereceğiz ama sonuna kadar tabi itiraz edeceğim. Ben yanıltıcı bilgiyi asla paylaşmadım. Türk milleti ile aramdaki özel bağı herkes biliyor. Ben yalan söylemem, aldatmam, kandırmam, doğru olmayan bir şeyi paylaşmam, yaymam. Hele, halkı korku, panik ve endişeye sevk etme benim karakterimde gibi birsinin yapması imkansız. Bunu beni ölümle tehdit etseniz böyle bir şeyi... O yüzden sonuna kadar hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz. Adalete olan inancımızı, güvenimizi elbette koruyoruz. Sonuçta yüksek üst mahkemenin doğru karar vereceğini, adaletli karar vereceğine inanıyorum."

"Toplumun gerçek sorunlarının üzerini örtmek istiyorlar"

Mahruki'ye destek olmak için adliyeye gelen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de şunları söyledi:

"Nasuh Mahruki Türkiye'nin çok yakından tanıdığı, ülkemize çok önemli hizmetleri olan bir isim. Kıymetli avukatı az önce ifade etti. Zaten haberleşmiş, kamuoyunda konuşulan bir konuya yaptığı bir yorumundan dolayı ne yazık ki bir ceza aldı. Milletvekillerimiz de burada şuan İstanbul Milletvekilimiz Ali Gökçek, süreci çok yakından takip ediyor. Üst mahkemeye yapılacak olan itirazları, o süreçlerin de Cumhuriyet Halk Partisi olarak takipçisi olacağımızı ifade etmek isteriz. Buradaki temel mesele şudur. Bugün Türkiye'yi yöneten siyasi iktidar topluma bir mesaj veriyor. Diyor ki; ya gelir arkama hızalanırsın, benim istediğim gibi konuşursun, benim dediğimi yaparsın, ya da bunun dışında söylediğin her şey ile ilgili seni gözaltına alırım, seni tutuklarım, sana ceza veririm.

"Bir erken seçimle Türkiye'deki iktidarı değiştireceğiz"

Üç temel hedefleri var. Bir toplumun gerçek sorunlarının üzerini örtmek istiyorlar. Türkiye'yi çoklu kriz ortamına sürükledi mevcut siyasi iktidar. Yönetimsizliğinin üzerini örtmek istiyor. İki, toplumu korkutmak, sindirmek ve susturmak istiyor. Yani hiç kimse iktidar ile ilgli hiç birşey söylemesin. Üçüncüsü de siyasallaştırdığı yargıysıyla, siyasallaştırdığı kolluk gücüyle ve siyasallaştırdığı medyasıyla önümüzdeki siyaset düzenini dizayn etmek istiyor. Bu yönüyle dayanışmayla karşısında duracağız. Hiç kimse olumsuzluğa kapılmasın. Buralarda adalet mücadelesi vereceğiz, adalet arayacağız. Bugün Nasuh Mahruki için Çağlayan Adliyesi önündeyiz ama biz neredeyse haftanın üç, dört gününü çağlayan adliyesinde bir adalet arayışını gerçekleştiriyoruz. Bir erken seçimle Türkiye'deki iktidarı değiştireceğiz. Bundan başka da bir çaresi kalmadı. Türkiye'de biran önce erken seçim olmalı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mahruki'ye Hapis Ceza, Hukuki Mücadele Sürüyor - Son Dakika

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