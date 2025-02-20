Mahsur Kalanlara Kızılay'dan Yardım

Ağrı- Iğdır kara yolunda mahsur kalanlara Türk Kızılay tarafından kumanya dağıtıldı.
Ağrı genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı Ağrı-Iğdır kara yolunda yolcu otobüsleri, tır ve çok sayıda araç mahsur kaldı.
Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri, yolun Karabulak köyü mevkisinde mahsur kalan vatandaşlara kumanya ikramında bulundu.
Ulaşımın durma noktasına geldiği ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu kara yolunda ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor.
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