Mahsur Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çalılık alanda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dedepınarı Sokak'ta çalılık alanda mahsur kalan kediyi fark edenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kedi bulunduğu yerden kurtarıldı.
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