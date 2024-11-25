Malabadi Tabiat Parkı 2025 Mart\'ta Açılıyor

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BATMAN'da, 1000 dönümlük alanda inşa edilen Malabadi Tabiat Parkı, 2025 Mart ayında açılacak.

Kozluk ilçesi Yeniçağlar Köyü sınırları içerisinde bulunan tarihi Malabadi Köprüsü'nün yanında 1000 dönüm alanda inşa edilen Malabadi Tabiat Parkı'nın, 2025 yılı Mart ayında açılacağı öğrenildi. Parkın, içerisinde bulundurduğu bungolov evler, geniş piknik alanları, hayvanat bahçesi, cafe ve restoranlar, yürüyüş alanları, kır kıraathanesi, yöresel ürün reyonları ile balıkçılık ve tekme turları gibi etkinlikleriyle de kent turizmini dünyaya tanıtmak hedefleniyor. Parkın açıldığı yıl, 1 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesi hedefleniyor.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,