Malabadi Tabiat Parkı Açıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde Malabadi Tabiat Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Batman Valiliği, Kozluk Kaymakamlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Malabadi Tabiat Parkı Projesi hayata geçirildi.

Yaklaşık 1000 dönüm arazi üzerinde kurulan parkın açılış töreninde Vali Ekrem Canalp, temiz ve üreten bir Batman'ı inşa ettiklerini söyledi.

Malabadi Tabiat Parkı'ndan hem Batmanlıların hem de diğer illerden gelen ziyaretçilerin faydalanacağını belirten Canalp, "Batman'ı inşa ederken aynı zamanda turizm kenti Batman'ı da inşa ediyoruz. İnşallah bu sene yapacağımız ve birazdan buradaki açılış yapacağımız tesisler gibi peş peşe açacağımız tesisler olacak. Biz artık turizm master planı olan bir iliz ve hangi tarih aralığında, hangi yıl ne yapacağımızı, hangi maliyette yapacağımızı net şekilde bilen ve bu master plana göre hareket eden bir iliz." diye konuştu.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da tesisin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Malabadi Tabiat Parkı'nın Batman'a değer kattığını anlatan Nasıroğlu, "Hem yeşil alanıyla hem manzarasıyla muhteşem bir yer. Bunun sayısını arttırmakla ilgili uğraşıyoruz." dedi.

Törene, Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, DKMP 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.