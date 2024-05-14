Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Kaçak Yapılaşmaya Karşı Uyarıyor - Son Dakika
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Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Kaçak Yapılaşmaya Karşı Uyarıyor

Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Kaçak Yapılaşmaya Karşı Uyarıyor

Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, kentte kaçak yapılaşmaya gidilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşan can ve mal kayıplarının nedenlerinden biri olan güvensiz yapıların yıkılması veya ağır hasar alması durumunda, devletin geçici barınma alanları oluşturduğu ve kalıcı konutlar için tüm imkanları seferber ettiği belirtildi. Ancak bazı vatandaşların izinsiz ve kaçak yapılaşmaya yeltendiği tespit edildi. Bu durumun can ve mal güvenliği açısından ve hukuki açıdan istenmeyen sorunlara yol açabileceği vurgulanarak, kaçak yapılaşmaya gidilmemesi ve taleplerin ilgili belediyelere ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine iletilmesi gerektiği kamuoyuna duyuruldu.

14.05.2024 19:05
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Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, kentte kaçak yapılaşmaya gidilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden kentin olumsuz etkilendiği, çok sayıda can ve mal kaybı meydana geldiği hatırlatıldı.

Can ve mal kaybının oluş sebeplerinin başında güvenli olmayan yapıların yıkılması veya ağır hasar alması olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsanlarımızın daha sağlıklı ve konforlu bir şekilde yaşamlarını devam ettiresi için devletimiz ilk etapta geçici barınma alanları oluşturmuş, kalıcı konutların yapılması için ise tüm devlet imkanlarını seferber etmiş durumdadır. İdaremize gelen duyumlardan bazı vatandaşlarımızın kırsal alanlarda ilgili belediyelerden izin almadan ve özellikle hazineye ait alanlarda kaçak yapılaşmaya yeltendiği anlaşılmaktadır. Hem can ve mal güvenliği açısından hem de hukuki açıdan istenmeyen sorunlar yaşanmaması için kaçak yapılaşmaya gidilmemesi, varsa taleplerin ilgili belediyelere ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine (Milli Emlak birimlerine) yapılması kamuoyuna önemle duyurulur."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Kaçak Yapılaşmaya Karşı Uyarıyor - Son Dakika

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