Malatya'da 30 bin makaron ve 9 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Malatya'da 30 bin makaron ve 9 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Malatya\'da 30 bin makaron ve 9 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da düzenlenen operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan aramalarda, 30 bin bandrolsüz içi tütün doldurulmuş makaron ile 18 pet şişede toplam 9 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

27.03.2024 10:05  Güncelleme: 10:07
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Malatya'da düzenlenen operasyonda 30 bin makaron ile 9 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekipler, şüpheli A.U'nun iş yerinde yaptığı aramada 30 bin bandrolsüz içi tütün doldurulmuş makaron, Ö.G'nin üzerinde ve eşyalarında ise 18 pet şişede toplam 9 litre el yapımı sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da 30 bin makaron ve 9 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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