Malatya'da 4.369 Çift Nikahlandılar

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Malatya'da Büyükşehir ile merkez Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyelerince 2024 yılında 4 bin 369 çiftin nikahı kıyıldı.

Belediyelerden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesince bu yıl 2 bin 886 çiftin nikahı kıyıldı, nikah işlemleri yapılan çiftlerin 241'i yabancı uyrukluz olduğu belirtildi.

Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı evlendirme memurluğuna başvuran 12'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 433 çiftin nikahı kıyıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, ailenin toplumun temel taşı olduğunu belirtti.

Birçok çiftin nikahlarını kendisinin kıydığını aktaran Geçit, "Çiftlerimizi ve ailelerini hayatlarının en anlamlı ve mutlu günlerinde sıkıntı yaşatmadan işlemlerini tamamlayıp göndermeye çalışıyoruz. Davet edildiğimiz tüm düğün ve nikah programlarına katılmaya çalışarak vatandaşlarımızın bu özel günlerinde mutluluklarına ortak oluyoruz. Bir yılda 12'si yabancı uyruklu olmak üzere 433 çiftimizin nikahını kıyarak dünya evine girmelerine vesile olduk." ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediyesince ise bu yıl 1050 çiftin nikahı kıyıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ise çiftlerin en mutlu anlarına tanıklık etmekten memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Belediye olarak gönülleri birleştiren bağlara vesile olmakla da görevli olduklarını aktaran Taşkın, "Çiftlerimizin bu özel günlerinde yanlarında olmak ve onların mutluluğunu paylaşmak bizim için tarifsiz bir sevinç. Her nikah töreninde bir hayata tanıklık ediyor ve sevginin, bağlılığın bir yuva ile taçlanmasına eşlik ediyoruz. Belediye olarak, bu mutlu günlerin daha anlamlı hale gelmesi için her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.