Malatya'da 5 çift, 29 Şubat'ta dünyaevine girdi - Son Dakika
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Malatya'da 5 çift, 29 Şubat'ta dünyaevine girdi

Malatya\'da 5 çift, 29 Şubat\'ta dünyaevine girdi

Malatya'da Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı ve Battalgazi Belediyesi Nikah Salonu'nda toplam 5 çift, 4 yılda bir gelen 29 Şubat'ta nikahlarını kıydırdı. Çiftler, evlilik yıl dönümlerinin nadir bir tarihe denk gelmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti. Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memuru ise genelde insanların evlilik yıl dönümünü kutlamak için belirli günleri tercih ettiğini ancak 29 Şubat'ın fazla tercih edilmediğini söyledi.

29.02.2024 16:53  Güncelleme: 16:55
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Malatya'da 5 çift, 4 yılda bir gelen "29 Şubat"ta dünyaevine girmeyi tercih etti.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda 1, Battalgazi Belediyesi Nikah Salonu'nda ise 4 olmak üzere 5 çift, nikahlarını 29 Şubat'ta kıydırdı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda nikahları kıyılan İbrahim Karagöz (30) ve Cansu Karagöz (23) çifti de 29 Şubat'ta nikah kıydırdı.

Cansu Karagöz, AA muhabirine, evlilik yıl dönümleri 4 yılda bir gelecek olsa da şu anda mutlu olduğunu söyledi.

İbrahim Karagöz ise "Bilerek bu tarihi tercih etmedik bizim için de tesadüf oldu. Mutluyuz, 4 yılda bir geliyor. Benim için daha güzel oldu. Hayırlısı." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memuru Mehmet Aldemir ise 29 Şubat'ın 4 yılda bir geldiğini hatırlatarak, "Genelde insanlar evlilik yıl dönümünü kutlamak için belirli günleri seçiyorlar ancak bugün fazla tercih olmadı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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