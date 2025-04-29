Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Apartman Yangını: 3 Yaralı - Son Dakika
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