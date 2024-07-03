Malatya'da çöken binada tadilat yaptıran işletmecinin yargılanması devam ediyor - Son Dakika
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Malatya'da çöken binada tadilat yaptıran işletmecinin yargılanması devam ediyor

Malatya'da 9 Kasım 2021'de çöken binada, çökme öncesi tadilat yaptıran işletmecinin yargılanmasına devam edildi. İşletmeci Hikmet D'nin 'bilinçli taksirle birden çok kişinin yaralanmasına sebep olmaktan' cezalandırılması isteniyor. Mahkeme, ek bilirkişi raporunun tamamlanması için duruşmayı erteledi.

03.07.2024 15:43
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Malatya'da, 9 Kasım 2021'de çöken ve enkazından 13 kişinin yaralı kurtulduğu binada, çökme öncesi tadilat yaptıran işletmecinin yargılanmasına devam edildi.

Malatya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, çöken 2 katlı binada tadilat yaptıran ve tutuksuz yargılanan işletmeci Hikmet D. katılmazken, mağdur avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, mağdur avukatlarının talepleri dinlendi.

Cumhuriyet savcısı mahkemeye sunduğu mütalaasını tekrar ederek işletmeci Hikmet D'nin "bilinçli taksirle birden çok kişinin yaralanmasına sebep olmaktan" cezalandırılmasını, "mala zarar verme" suçundan ise beratini talep etti.

Mahkeme, ek bilirkişi raporundaki eksikliklerin tamamlanması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Hikmet D'nin "mala zarar verme" ve "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıl 1 ay 10 günden 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, belediye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme ve araştırmasında, sanığın işlettiği iş yerinde yaptığı tadilat sırasında kolonları kesmesi nedeniyle binanın yıkıldığının tespit edildiği, olaydan sonra ifadesi alınan kişilerin de sanığın, iş yerinin tadilatı sırasında binaya ait üç kolonu kestirmiş olduğunu fark ettiklerini belirttikleri kaydediliyor.

9 Kasım 2021'de Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesindeki Sıtmapınar Mahallesi İnönü Caddesi'nde altında iş yerleri bulunan binada çökme meydana gelmiş, 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı. Binanın çökmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, tutuklular bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Malatya'da çöken binada tadilat yaptıran işletmecinin yargılanması devam ediyor - Son Dakika
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