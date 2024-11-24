Malatya'da Eğitime Kar Engeli

Güncel

Malatya'da kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel, çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından, "Sevgili evlatlarım, ilimizde devam eden yoğun kar yağışı, sis ve fırtına nedeniyle, ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklar değerlendirilerek yarın il genelinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesini kullandı.