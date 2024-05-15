Malatya'da Engelliler Haftası Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da Engelliler Haftası Programı Düzenlendi

Malatya\'da Engelliler Haftası Programı Düzenlendi

Malatya'da Engelliler Haftası dolayısıyla Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve işaret diliyle İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, engellilerin hayata sarılarak mutlu bir ömür geçirmeleri için çalışıp çözümler üretmenin önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti. Programda, engellilere hizmet veren okulların öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

15.05.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve Akşemsettin İşitme Engelliler Okulu öğrencileri tarafından işaret diliyle İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, yaptığı konuşmada, engellilerin hayata sarılarak mutlu bir ömür geçirmeleri için çalışıp çözümler üretmenin en önemli sorumluluklarının başında geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Engelli kardeşlerimiz son yıllarda spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına ve siyasete kadar hemen her alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Demek ki engellilik herhangi bir zorluk karşısında pes etmek değil, aksine onu aşmak için mücadele etmektir. Engelli kardeşlerimizin toplumsal hayatta daha fazla varlık göstermeleri, daha fazla sosyal sorumluluk üstlenmeleri şüphesiz aziz milletimizin gönül bağlarını güçlendirecek, milletimizin bu gücü de devletimizin gücü olarak tezahür edecektir."

Konuşmanın ardından kentte bulunan engellilere hizmet veren okulların öğrencileri hazırladıkları gösterileri sundu.

Programı, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, eşi Feray Çankal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, eşi Mukaddes Altın ve diğer protokol üyeleri ile engelli öğrenciler ve aileleri izledi.

Kaynak: AA

Engelliler Haftası, Malatya, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Engelliler Haftası Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya
10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 12:15:55. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da Engelliler Haftası Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement