Malatya\'da Gençlere Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Düzenlendi

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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik Malatya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günlerine" katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklama göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda millet ve devlet arasındaki iletişimi güçlendirmeyi, devleti tarafından sunulan kamu hizmetlerini tanıtmak amacıyla gençlere yönelik "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günlerine" düzenlendi.

Yazıcı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" etkinlik alanını ve kurumlar tarafından kurulan stantları gezdi.

Yazıcı, çeşitli teknolojik cihazlar ve savunma sanayisi teknolojisinden, iletişim ve tarıma kadar birçok alanda üretilen ürünleri inceledi.

Vali Yazıcı, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların ve Bakanlıkların açmış oldukları tanıtım stantlarında gençler, eğitmenlerden, burs, hibe, fon, kredi gibi maddi destekler ile ihtiyaç duydukları staj programları ve uluslararası alandaki proje destekleri hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

Anadolu Ajansı standını da ziyaret eden Vali Yazıcı'ya ???????İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın ve kurum müdürleri eşlik etti.