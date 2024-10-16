Malatya\'da Hasarlı Okulda Yangın Çıktı

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MALATYA'da, depremde ağır hasar gören bir okulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Meydanbaşı Mahallesi'nde bulunan ve 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde ağır hasar gördüğü için kullanılmayan, Yatılı Bölge Ortaokulu'nun çatısında çıktı. Bilinmeyen nedenle okulun çatı kısmında çıkan yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.