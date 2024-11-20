Malatya\'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

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MALATYA'da; hırsızlık yaptığı belirlenen ve 62 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek kimliği belirlenerek gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Çavuşoğlu Mahallesi'nde 15 Kasım günü bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. İşyerinde bulunan motor yağlarını çalan şüpheliler, bölgedeki 15 ayrı güvenlik kamerasının 62 saatlik görüntülerinin incelenmesi ile belirlendi. Kimliği belirlenen şüpheliler M.Y., S.Y. ve A.Ö. adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çaldıkları motor yağlarının yanı sıra 1 kuru sıkı 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA