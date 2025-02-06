Malatya\'da İş Yerinde Yangın

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Malatya'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Özhan Sanayi Sitesi'nde bulunan ve motor yağı sattığı belirtilen işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından 28 personel, 7 araç, Temizlik İşleri Müdürlüğünden 2 su tankeri, Yol Asfalt Daire Başkanlığından 1 iş makinesi ile Yeşilyurt Belediyesinden 2 su tankeriyle müdahale edilen yangın, 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Yangın, hasara neden oldu.