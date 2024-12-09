Malatya\'da Kaçakçılık Operasyonu

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Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 sigara dolum makinesi, makaron ve kaçak tütün ele geçirildi, şüpheliye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik G.F'nin aracında, iş yerinde ve evinde arama yaptı.

Aramada, 4 sigara dolum makinesi, 2 kompresör, 44 bin dal bandrolsüz makaron, 16 bin dal içi tütün doldurulmuş makaron ve 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheliye kaçakçılık suçundan yasal işlem yapıldı.