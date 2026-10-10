Malatya'da kadınlar otobüs atölyesinde atık yağdan Arap sabunu yapmayı öğreniyor - Son Dakika
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Malatya'da kadınlar otobüs atölyesinde atık yağdan Arap sabunu yapmayı öğreniyor

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Malatya\'da kadınlar otobüs atölyesinde atık yağdan Arap sabunu yapmayı öğreniyor
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Malatya Büyükşehir Belediyesi, hurda otobüsü atölyeye dönüştürerek kadınlara atık yağdan Arap sabunu, bozulmaya yüz tutan meyvelerden sirke yapımını öğretiyor. 9 Eylül'den bu yana hizmet veren otobüste uygulamalı eğitimlerle aile bütçesine katkı ve çevre bilinci hedefleniyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, hurda otobüsü atölyeye dönüştürerek kadınlara atık yağlardan Arap sabunu, bozulmaya yüz tutan meyvelerden ise sirke yapımını öğretiyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca bir yıldır yürütülen "Her Ev Bir Atölye Projesi" kapsamında mahalle ve okullarda sıfır atık konusunda eğitimler düzenleniyor.

Bu çalışmaları farklı alanlarda uygulamalı eğitimlerle sürdürmek isteyen ekipler, eski bir belediye otobüsünü atölyeye dönüştürdü.

Kadınların evlerinde biriktirdikleri atık yağları ve değerlendiremedikleri meyveleri getirebildiği atölyede, geri dönüşüm uygulamalarıyla aile ekonomisine katkı sağlanması ve çevre bilincinin artırılması hedefleniyor.

Dönüşüm Otobüs Atölyesi Sorumlusu Makine Mühendisi Behiye Cengil, AA muhabirine, proje kapsamında atık yağların lavaboya dökülmesi yerine geri kazanılabilir ürünlere dönüştürülmesine yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Bir litre atık yağın lavaboya dökülmesinin bir milyon litre temiz suyu kirletebildiğine dikkati çeken Cengil, başlangıçta mahalle ve okullarda eğitimler düzenlediklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in sıfır atık çalışmalarına verdiği destekle eski bir belediye otobüsünü atölyeye dönüştürdüklerini anlatan Cengil, " 9 Eylül'den bu yana otobüsümüzde hizmet vermeye devam ediyoruz." dedi.

Otobüste "Atık Yağların Jel Sabuna Dönüşümü, Atıksız Mutfak, Atma Dönüştür ve Permakültür Eğitim" atölyelerinin bulunduğunu aktaran Cengil, atık yağ getiren vatandaşlara bunları Arap sabununa dönüştürmeyi uygulamalı olarak öğrettiklerini ifade etti.

Gıda israfını önlemek için uygulamalı eğitim

Atıksız Mutfak Atölyesi'nde gıda israfını önlemeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Cengil, kullanılmadan çöpe atılan gıdaların yeniden değerlendirilmesine ilişkin uygulamalar yaptıklarını kaydetti.

Cengil, şöyle konuştu:

"Bu aralar sirke etkinliği yapıyoruz. Evimizde kalan bozulmuş, bozulmaya yüz tutmuş, yumuşamış meyvelerimizi rahatlıkla doğal sirkeye çevirebileceğimizi burada uygulamalı olarak gösteriyoruz. Kurumuş, bayat ekmeklerin değerlendirilmesi, gıdaların saklanması, organik atıklarımızın çöpe atılmamasını ve onları kolay bir şekilde kompostlaştırabileceğimizi anlatıyoruz. Çöpleri kaynağında ayrıştırma konusunda bilinçlendirme yapıyoruz."

Atma Dönüştür Atölyesi'nde evlerde kullanılan eşyaların çöpe atılmak yerine yeniden değerlendirilebileceğini gösterdiklerini anlatan Cengil, katılımcıların farklı tasarımlar yaparak kendi ürünlerini oluşturduğunu söyledi.

"Kendi kendine yeten insanlar oluşturmayı hedefliyoruz"

Permakültür Eğitim Atölyesi'nde doğayla uyumlu yaşam uygulamalarını şehir hayatına taşımayı amaçladıklarını dile getiren Cengil, otobüsün bahçesindeki saksılarda çeşitli bitkiler yetiştirdiklerini belirtti.

Permakültürün doğayla birlikte yaşamayı esas aldığını ifade eden Cengil, "Küçük bir balkon bahçesinde kendi yeşilliğimizi, maydanozumuzu yetiştirebiliriz. Burada tedarik zincirine bağımlı kalmak yerine kendi kendine yeten insanlar oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Bahçede tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirdiklerini aktaran Cengil, bitki çayı hazırlama, bitkilerin yağını çıkarma ve atık malzemelerden sera yapımı gibi uygulamalar gerçekleştireceklerini kaydetti.

Kompost ve yağmur hasadı konularında da eğitim vereceklerini belirten Cengil, kışlık sebzeler ektiklerini, yetiştirdikleri bitkilerden tohum alarak yeniden ekim yapmayı da uygulamalı olarak göstereceklerini bildirdi.

Atölyede yaklaşık bir ayda 20 kişiye atık yağ dönüşümü eğitimi verdiklerini, 25 kişiyle de sirke atölyesi düzenlediklerini aktaran Cengil, şöyle konuştu:

"Atık yağlarımızı lavaboya dökmeyip geri dönüştürdüğümüz zaman hem doğaya zarar vermeyen çevreci bir Arap sabunu elde etmiş hem de hanımlar aile bütçelerine katkıda bulunmuş ve güzel bir hobi kazanmış oluyor."

"Arap sabunu ve sirke yapımını öğrendim"

Atölyeye katılan Binnur Kalafatoğlu, burada öğrendiklerinin kendisine önemli katkı sağladığını belirtti.

Doğanın, toprağın ve suyun korunmasına katkıda bulunmak istediğini anlatan Kalafatoğlu, "Hiç bilmediğim halde Arap sabunu ve sirke yapımını öğrendim. Daha çok şey öğreneceğimden eminim." diye konuştu.

Sema Şık da atölyede geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda bilgi edindiklerini dile getirerek, atık yağları Arap sabununa, evde kalan meyveleri ise sirkeye dönüştürerek doğanın korunmasına ve aile ekonomisine katkı sunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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