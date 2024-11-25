Malatya'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara

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Malatya'nın 10 ilçesinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşların güvenliği için eğitim ve öğretimle ilgili kararlar alındığı belirtildi.

Battalgazi, Yeşilyurt ve Kale ilçelerinde tüm örgüt, yaygın, resmi ve özel öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime devam edileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerimizde ise eğitim ve öğretime yarın 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca yukarına eğitime ara verilen ilçelerin kamu kurumlarında görev hamile, engelli personel, çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."